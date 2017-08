Veja como as celebridades estão comemorando o Dia dos Pais

Almoço em família, presentinhos e abraços. Para você o Dia dos Pais já está completo com esses ingredientes? Para algumas personalidades, a data especial vai um pouco além.

Wesley Safadão, por exemplo, presentou seu pai, Welington Silva, com nada menos do que uma picape. A caminhonete vale mais de R$ 160 mil reais. “O mais importante é o amor e a união da nossa família, mas hoje tô muito feliz em poder dar um presentão ao senhor. Te amo!”, escreveu o cantor cearense no Instagram, no que parece ser uma postagem patrocinada pela montadora.

Anitta foi outra que presenteou o pai com um automóvel. Ela disse que o sonho dele era ter o carro que ganhou dos filhos.

Já o cantor Leonardo 'ganhou' um clipe de presente do filho, Zé Felipe. O sertanejo de 19 anos colocou no YouTube a gravação da apresentação da música Na Mesma Estrada, dele com o pai.

Gusttavo Lima, que é pai há pouco mais de um mês, não pôde estar com a família, mas recebeu uma mensagem emocionante de Andressa Suita com o filho, Gabriel.

Confira abaixo algumas homenagens publicadas por personalidades:

O melhor sentimento que já vivi e sem duvida o melhor da vida. Ser pai! Um milagre, uma benção! Obrigado @tatafersoza por realizar comigo o maior sonho. Amor infinito. #felizdiadospais Uma publicação compartilhada por Michel Teló (@micheltelo) em Ago 13, 2017 às 10:47 PDT

A maior homenagem de hoje vai para o homem da minha vida, que neste ano ganhou o maior presente de todos: nosso filho Gabriel. Que neste primeiro Dia dos Pais você possa saber o quanto é importante para a nossa vida e o quanto é um pai exemplar. Palavras não são suficientes para expressar toda minha admiração por você, nós te amamos muito!! Por @andressasuita Uma publicação compartilhada por Gusttavo Lima (@gusttavolima) em Ago 13, 2017 às 8:04 PDT