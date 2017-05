Veja as próximas atrações musicais do Mercado Popular da Rua 74

A partir deste sábado (6), o tradicional Mercado Popular da Rua 74, em Goiânia, retorna com o projeto "Sons de Mercado", que reúne cultura, arte, gastronomia e folclore.

O cantor Fernando Perillo será o primeiro a se apresentar na nova edição do projeto, que seguirá com estilos musicais variados a cada dia. Na terça-feira (9) é a vez da música instrumental de Patocan (Sérgio Pato e Can Kanbay). Na quarta-feira (10) o palco é do samba produzido pelo grupo Heróis de Botequim; Na quinta-feira (11), do pop rock da banda Stereo For, e sexta, do sertanejo.

Programação da semana:

Fernando Perillo (06/05 – sábado)

Fernando Perillo está entre os quatro maiores representante da MPB produzida em Goiás. Começou a carreira na década de 1970, e participou como cantor da noite e compositor no bar Chafariz(Praça Universitária), um local que deve ser lembrado como o precursor dos primeiros talentos goianos como: Odilon Carlos, Bororó, Cezinha Canedo, Ricardo leão, Paulinho de Assis, entre outros. Perillo foi um dos primeiros a exaltar as riquezas naturais do Estado. Suas composições estão no imaginário coletivo do povo goiano, que as reconhecem de início.

PatoCan (09/05 – terça-feira)

Formado por Sérgio Pato – Percussão; Can Kanbay – Violão, guitarra; Chico Chagas – Teclado e Acordeon; Marco Outeiro – baixo e Evaldo Robson – saxofone e flauta, o PATOCAN é a síntese de guitarras dedilhadas com delicada firmeza, percussões de ritmos intrincados, timbres surpreendentes, um entrelaçamento de temas melódicos sutis e harmonias refinadas, um clima que une sutis pitadas de psicodelia e a liberdade do jazz. Esse é resumo da união de duas personalidades musicais que trabalham na cena de Goiânia: Sérgio Pato e Can Kanbay. O trabalho sonoro desta união resultou no CD e no Show Patocan. A história desse encontro musical passa pelo rock dos anos 80, Paris, Istambul e muita pesquisa musical. O resultado é um produto único e inovador no universo da música popular feita em Goiás.

Heróis de Botequim (10/05 – quarta-feira)

Uma juventude goiana afinada com o samba, o conjunto “Heróis de Botequim” (nome em homenagem aos grandes mestres do samba brasileiro), formado por Alex Formiga, Gilberto Lima e Guilherme Noleto – nasceu sem pretensão alguma, mas hoje, com agenda de shows lotada, o grupo se apresenta nas melhores casas de Goiânia, Rio de Janeiro, São Paulo em Brasília. No repertório, samba de raiz, samba de roda, samba enredo com muita alegria e disposição pra fazer o público dançar. Grandes nomes como Adoniran Barbosa, Chico Buarque, Ataulfo Alves, João Bosco, Vinícius de Moraes, Geraldo Pereira, Cartola, Paulinho da Viola e Noel Rosa são fontes de inspiração para o conjunto, que também apresenta seu trabalho autoral.

Stereo For (11/05 – quinta-feira)

A banda Stereo For surgiu do sonho de Xyko Bass e Rosane Caettano, movidos pelo desejo de inovar o cenário musical. A formação acústica e a produção de medleys de músicas nacionais e internacionais são características marcantes desta banda. Atualmente, complementam o repertório com musicas eletrônicas, que interpretam no formato acústico. A essência da STEREO FOR começa com o toque feminino de Rosane Caettano. Dotada de uma voz única e um carisma essencial, Rosane é o coração desta banda. Sua bagagem musical vai do lírico ao popular, o que faz com que seu repertório seja diversificado e agradável a todos os gostos. Não faltarão nos shows nomes como Calvin Harris, David Guetta, Ellie Goulding, Clean Bandit , Kid Abelha, Legião Urbana, Lady Antebellum, Adele, Amy Whinehouse, Guns and Roses, Depeche Mode, Erick Clapton e muito mais.

Serviço:

Projeto Sons de Mercado

Horário: Das 20h às 22h

Entrada franca.