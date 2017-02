Veja as datas e atrações da temporada 2017 do Flamboyant In Concert

A programação do Flamboyant In Concert 2017 terá início dia 28 de março com sete apresentações de artistas renomados e várias parcerias inéditas ao longo do ano. A banda Titãs e Negra Li abrem a temporada de apresentações, em março.

Em abril, o rock brasiliense dos anos 80 é tema de show na voz dos Paralamas do Sucesso, que traz um convidado especial, o músico Dado Villa Lobos. Arnaldo Antunes e Paula Toller encantam o público com repertório exclusivo e suas vozes marcantes, no mês de maio.

Para junho, o destaque é o encontro entre Samuel Rosa e Lô Borges, este último estreante no Flamboyant in Concert com o Show Clube da Esquina. No mês dos pais, o goiano Léo Jaime e banda também trazem um convidado especial, o ícone da jovem guarda Erasmo Carlos.

Setembro é a vez de celebrar o talento e o legado dos compositores Almir Sater, que estará pela primeira vez no In Concert ao lado de Renato Teixeira com o show AR.

E para arrematar no mais alto estilo, um show solo de Ney Matogrosso encerra, em outubro, a temporada 2017. Uma curiosidade que promete aumentar ainda mais a expectativa dos fãs é que o próprio cantor está diretamente envolvido na preparação do repertório e de sua performance no palco, sendo uma oportunidade única para reviver seus maiores sucessos.

Confira a agenda de apresentações:

28/03/2017 - Titãs e participação especial de Negar Li

25/04/2017 - Paralamas do Sucesso e participação especial de Dado Villa Lobos

30/05/2017 - Arnaldo Antunes e convidada especial Paula Toller

27/06/2017 - Samuel Rosa & Lô Borges com o Show Clube da Esquina

29/08/2017 - Léo Jaime e convidado especial Erasmo Carlos

26/09/2017 - Renato Teixeira & Almir Sater com o show AR

31/10/2017 - Ney Matogrosso



Ingressos

Em todas as apresentações, o evento terá capacidade de público para cerca de três mil pessoas em cadeiras numeradas e organizadas por setor. Os ingressos são limitados e poderão ser adquiridos mediante trocas de notas fiscais de lojas do Flamboyant. Até o dia 1º de março, o regulamento com toda mecânica de participação e também os patrocinadores 2017 estarão disponíveis no site http://www.flamboyant.com.br/