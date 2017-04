Veja as atrações do festival sertanejo 'Aparecida é Show'

Entre os dias 11 e 14 de maio, Aparecida de Goiânia terá a sétima edição do festival sertanejo "Aparecida é Show", antigo "Rodeio Show".

Os shows do dia 11 e do dia 14 tem entrada franca. Já para sexta-feira (12), o valor de pista é R$ 30 e no sábado (13) será R$ 20. No camarote para os mesmos dias, está R$ 60 para homens e R$ 40 para mulheres. Os ingressos começam a ser vendidos no dia 12 de abril.

Confira a programação:

11/05 - Guilherme e Santiago

12/05 - Jorge e Mateus / Jonas Esticado

13/05 - Israel Novaes / Israel e Rodolffo

14/05 - Amado Batista/ Jefferson Moraes

Mais informações, clique aqui.