Veganismo toma conta das prateleiras dos cosméticos

A imagem do resgate dos cãezinhos da raça beagle utilizados em pesquisas e testes de produtos cosméticos e farmacêuticos do laboratório do Instituto Royal, em São Roque (SP), em 2013, impactou profundamente a empresária Nayara Assunção, de 28 anos. “O episódio me levou a pesquisar mais sobre o assunto e descobrir que a maioria das empresas de cosméticos ainda fa...