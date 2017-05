Vaticano anuncia filme sobre Papa dirigido por Wim Wenders

O papa Francisco ganhará um filme dirigido pelo cineasta alemão Wim Wenders, anunciou o Vaticano nesta sexta-feira (19).

O longa vai se chamar "Pope Francis- A man of his word" ("Papa Francisco, um homem de palavra", na tradução livre) e será o primeiro documentário com Jorge Mario Bergoglio como protagonista.

A ideia é que o argentino fale sobre sua vida em primeira pessoa, diretamente para o público, abordando temas do seu Pontificado, como ecologia, migração, consumismo e justiça social.

Wim Wenders foi um dos diretores do documentário "O Sal da Terra" sobre a vida do fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado.