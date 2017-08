Valentina Muniz comemora três anos com festa temática de Cinderela; veja fotos

Usando um vestido azul brilhoso, Valentina Muniz comemorou seus três anos com uma grande festa organizada por seus pais, Wellington Muniz, o Ceará, e Mirella Santos em um buffet infantil. A roupa usada pela aniversariante remete a princesa Cinderela, personagem que serviu de inspiração para a decoração da festa.

A comemoração aconteceu na tarde desta sexta-feira (11) e contou com a presença de familiares, amigos e alguns famosos. Em vídeos publicados no Stories do Instagram, Ceará e Mirella mostraram um pouco da decoração da festa e como sua filha estava feliz e distribuindo simpatia durante o aniversário.

Confira abaixo algumas fotos do evento: