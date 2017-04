Valentina é menina com voz de mulher

Representante do rock nesta edição, Valentina Francisco tem como ídolo a cantora Janis Joplin (1943-1970), com quem muito se assemelha – seja pelo corte de cabelo ou pelo vozeirão que mostra em suas performances no reality. Conquistou a vaga para o programa cantando Rock and Roll, da banda Led Zeppelin. “Comecei as aulas de canto, semanalmente, aos 9 anos, com o professor Gargamel Kronemberger, que até hoje me orienta. Desde o início, ele disse que eu era do rock. Sempre quero aprender mais e presto muita atenção nos ensinamentos dos meus professores Anna Hannickel e André Tavares. Durante o programa não foi diferente. Até aumentamos o tempo dos ensaios, por isso que continuei evoluindo”, conta Valentina, orgulhosa.

Ela também tirou proveito dos conselhos de Carlinhos Brown. “Ele é um grande músico e me ajudou muito.” A última apresentação de Valentina foi com um clássico dos anos 1950, Maybe, gravado por Janis Joplin. A participante está aproveitando enquanto dura o The Voice Kids. “Atualmente, os ensaios para o programa e as aulas do colégio são prioridades. Depois, vamos ver o que acontece, mas acho que vou sentir falta do clima da atração. É gostoso encontrar a turma no final de semana. E o figurino? Aquilo parece um paraíso!”