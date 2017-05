Vai visitar 'o Estados Unidos' ou 'os Estados Unidos'? Português Expresso responde qual o destino 🎥

Para quem planeja viajar ou se mudar para as terras do "Tio Sam" fica sempre a dúvida: qual o destino? "O Estados Unidos" ou "os Estados Unidos". Comprar, alugar ou vender imóveis seja lá ou no Brasil também gera uma pergunta comum entre aqueles que buscam um bom negócio: o anúncio, com certeza, deve estar no jornal, mas em "o classificados" ou "os classificados"?

O professor Carlos André Nunes esclarece, no Português Expresso desta segunda-feira (22), programa sobre Língua Portuguesa de O POPULAR, se nos dois casos os artigos devem permanecer no singular ou serem usados no plural.

Confira qual seu destino e onde será sua busca: