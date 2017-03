VÍDEO: Receita de kafta com queijo é a estrela da volta do 'Comidaria'

O Comidaria, programa de receitas de O POPULAR, volta para a sua segunda temporada nesta sexta-feira (3). E chega logo com uma comidinha fácil e saborosa para o seu final de semana: uma kafta com queijo!

A invenção é do João Pedro Coutinho, responsável pelo Receitas em 15 segundos. Confira o preparo dessa delícia (vídeo) e a lista de ingredientes:

Kafta com queijo

Ingredientes

1/2 kg de carne moída magra (patinho)

1 cebola media picada

1/2 xícara de hortelã picada

1/2 xícara de cheiro verde picado (salsinha e cebolinha)

Sal

Pimenta Síria

Cominho em pó

Muçarela em pedaço

Azeite

Palitos de espeto para churrasco

Modo de preparo

Misture a carne com a cebola, a hortelã, o cheiro verde, sal, cominho e pimenta síria. Espete a muçarela no palito de churrasco e enrole-a com a carne (veja no vídeo). Leve à churrasqueira até que atinja o ponto desejado e - pronto! - bom apetite!