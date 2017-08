Vértices do rock

Riffs impactantes e melodias certeiras. Em 2016, a Versário embarcou em uma jornada pela estrada com o disco Cafeína, disponível pelo selo independente Falante Records. Trata-se do primeiro álbum de estúdio da banda, que reitera a musicalidade do rock independente produzido em Goiânia nas últimas décadas. O disco foi gravado na Suíte do Metrópolis Retrô e o repertório conta com nove músicas, oito composições inéditas da banda e uma releitura da canção Lucidez (Smooth/Bruno Bonfá).

“Foi muito prazeroso nos dedicar a extrair o melhor de cada um e nossa realização com o resultado foi plena. Ainda assim, durante todo o ano de 2015 consumimos este disco como meros ouvintes em nossos carros, celulares”, explica o vocalista Osmar Netto. Com uma influência direta do rock britânico - daí o louvor aos Beatles - desde 2009 que a Versário cria um rock energético com canções em português. O grupo já se apresentou em diversos festivais goianos, a exemplo do Goiânia Noise (2012 e 2013), Grito Rock (2013 e 2015), GO Music (2013), Vaca Amarela (2013) e Canto da Primavera (2015). “Goiânia respira rock, conta com uma das cenas mais fortes e bonitas do Brasil e nos sentimos privilegiados por fazer parte da cena underground goianiense”, pontua o vocalista Osmar Netto.