Uso de cores na composição de um mesmo ambiente pauta a temporada 2017 do design de interiores

O alaranjado fluorescente fica ainda mais colorido quando colocado próximo ao verde-água. Paredes amarelas tornam-se menos chamativas quando contrastadas ao preto, assim como as graduações de magenta brincam em grafismos ora retilíneos, ora sinuosos. As cores fortes são as novas tendências entre os ambientes fechados na decoração. Pelo menos é isso que preveem os designers e arquitetos que participaram da última edição da feira de design Maison&objet, que aconteceu em janeiro em Paris.

Desde os tons acolhedores e amenos até os vibrantes e multicores, a paleta que guia a decoração na temporada 2017 é principalmente a que abarca o ocre, azul, amarelo, verde e vermelho, em suas diferentes escalas de tonalidade. A dúvida que segue desde quando as cores fortes saíram dos ambientes comerciais e recreativos para abrir espaço em residências e lugares mais fechados é pautada pela combinação de cores vibrantes numa mesma área: como colocar dois, três ou mais tons num local sem que caia no extravagante?

“Para poder se atrever no uso de diferentes cores, é preciso sempre perceber qual é a característica de quem mora no local, porque a cor influencia tanto no humor quanto o mal-estar e no funcionamento do ambiente. Elas estão ligadas diretamente aos sentidos. É capaz de transmitir conforto, mas também cansaço e incômodo. Também é necessário observar o espaço arquitetônico, a iluminação e até o clima”, explica o arquiteto e urbanista João Miranda Filho, do escritório Del Papa Arquitetura.

O ideal, segundo o profissional, é escolher os tons de acordo com a sensação que se quer transmitir em cada cômodo. As cores mais fortes estimulam a comunicação, integração, criatividade e passam uma sensação de alegria ao ambiente. São ótimas opções para sala, cozinha, churrasqueira, home office e brinquedoteca. Já para os mais criativos e que buscam inspiração, a pedida é utilizar cores laranja, como o papoula ou tijolo, e combiná-las com tons de azul, como o apatita.

Mistura

Outra dica é misturar as tonalidades primárias entre si, como amarelo-bandeira, azul-royal, vermelho-amor ou o verde-samambaia. A sensação é de uma casa alegre que se renova numa ampliação e infinidade entre as paredes do cômodo. A sugestão é mudar a pintura de cadeiras, armários e mesas. “É necessário desenvolver uma cartela de cores diferentes para cada cômodo, como nos quartos, ambiente de descanso e que deve ser orientado por cores amenas e relaxantes. Já a cozinha permite junções de cores para alegrar o espaço”, aponta.

Para os que gostam de tons fortes, é importante lembrar que elas são mais intensas e trazem sensação de movimento, alegria e energia, e devem ser aplicadas nos ambientes em que desejamos esse tipo de experiência. “Geralmente as cores vibrantes casam melhor em salas de estar, cozinha ou lounge. Às vezes uma cor pode causar mal-estar e a pessoa que mantém contato com a cor nem percebe que é justamente aquela parede que provoca isso”, afirma o profissional.