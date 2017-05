Uma rotação ao ar livre

No Lago das Rosas, entre os canais do Bosque dos Buritis, nas áreas verdes do Parque Flamboyant, ou em espaços específicos como no Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte, da Universidade Federal de Goiás (UFG), as danças Circulares acontecem em diferentes pontos da cidade e acompanham a diversidade de paisagens que integram Goiânia. “Não tem um passo errado. Somos unidos num só objetivo, que é o de promover a integridade e o bem-estar comunitário”, explica a enfermeira e focalizadora Márcia Conrado, apaixonada pela dança desde quando ainda era criança. Entre danças típicas de países como Irlanda e Noruega, dos turcos, gregos e ciganos, por exemplo, as danças circulares tratam da experimentação de músicas, culturas, ritmos e hábitos diversos. Em sua dinâmica, ensina-se o passo, treina-se em roda e aos poucos as pessoas participantes começam a internalizar os movimentos, liberar o corpo e a mente. “Entre o regional e o tradicional, o folclórico e o contemporâneo, é nessas danças que se pode expressar o valor simbólico do unitário, o diverso, contra a individualização”, reflete.