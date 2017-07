Uma história para contar

Os noivos buscam expressar sua identidade também na condução da cerimônia, preferindo que a realização do casamento seja feita por um conhecido ou um celebrante laico - mesmo sem valor legal. Foi por esse desejo cada vez mais comum que a poeta e atriz Maria Rezende se tornou celebrante de casamentos.

Foi em 2003 que, pela primeira vez, Maria leu um poema seu no casamento de uma amiga. Alguns anos depois, repetiu o feito ao lado dos pais e padrinhos de outro casal conhecido. Foi aí que surgiu o Casar com Poesia, empresa pela qual Maria realiza cerimônias totalmente personalizadas, construídas sobre a história de cada casal e costuradas com poemas que tenham a ver com eles.

Ela escreve um texto personalizado para cada casal de uma forma poética, usando textos autorais ou de outros escritores. “Também decidimos juntos se querem fazer votos, se mais alguém vai falar, se vai haver troca de alianças, assinatura simbólica, entre outros detalhes”, enumera.

Ela acredita que o que faz uma festa de casamento é a personalização da cerimônia, já que o restante é relativamente padronizado. “O que une todo mundo é a crença, por parte do casal, de que aquela história de amor é única e importante”, filosofa.