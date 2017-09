Um par de tênis viajante

Nem é preciso pesquisar muito para conhecer os benefícios da corrida para a saúde e o bem-estar. A lista é enorme e vai da perda de peso e melhora do tônus muscular até o aumento da resistência cardiovascular e cardiorrespiratória. Não é por acaso que a prática conta com milhões de adeptos em todos os cantos do mundo. Parte deles faz da corrida uma ótima desculpa para praticar outro hobby compartilhado por muita gente: o de viajar.

Entre os corredores, a piada comum é tentar descobrir se o atleta amador viaja para correr ou se corre apenas para viajar. “No meu caso, tentei unir o útil ao agradável”, explica a servidora pública Vanessa Sebba, de 47 anos, que já levou seu par de tênis viajante para competições em cidades como Buenos Aires, Santiago, Oslo e Paris. O desafio de vencer os primeiros 42 quilômetros de um maratona foi em Roma. “Não consigo nem descrever a emoção que foi correr no meio daquela multidão. Passei até mal. Estava em outro país, sozinha e quase não falo italiano. Mas a sensação de terminar a prova foi incrível”, relembra.

Como muitos corredores, Vanessa começou com caminhadas leves em busca de mais qualidade de vida. Depois, passou a correr pequenas distâncias na esteira da academia e em parques da cidade, até chegar nas provas de rua. A maioria dos corredores garante que os prós da atividade vão além das melhorias físicas. “É um hábito que vicia. Não consigo viver sem correr. Se estou cansada, corro para ficar disposta. Se estou triste, corro para animar. Isso sem contar nas muitas amizades que fiz por causa da corrida”, conta.

Vício

Existe uma explicação científica para tanta gente se “viciar” no esporte. A corrida libera endorfina, que causa sensação de bem-estar, e a prática contínua eleva os níveis de neurotransmissores que ajudam a aumentar a sensação de tranquilidade e o um humor mais positivo. “A corrida para mim foi uma libertação. Começar a correr representou uma mudança de estilo de vida”, define a servidora pública Lênia Machado, de 38 anos, que já correu por ruas de cidades como Rio de Janeiro, Brasília e Florianópolis. No ano passado, ela realizou em Buenos Aires o sonho de correr a primeira maratona.

Um feito e tanto para uma ex-fumante que sofreu, em 2008, uma trombose venosa profunda, que é a formação de coágulos dentro das veias que promovem obstrução. Foram sete dias internada e três meses tomando anticoagulantes. “Saí do hospital decidida a mudar. Comecei a correr sozinha, mas não conseguia percorrer nem pequenas distâncias. Fui intercalando corrida com caminhada sob supervisão profissional até atingir meu objetivo”, explica. A primeira corrida de rua de 5 quilômetros foi em Goiânia. Completou a prova em 28 minutos com uma sensação de vitória. Em 2014, Lênia correu a primeira meia maratona no Rio de Janeiro, um dos principais eventos do calendário brasileiro de corridas de rua.