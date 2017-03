Um grito pela liberdade

Com roteiro e direção do trio de cineastas cearenses Luiz Pretti, Pedro Diogenes e Ricardo Pretti, o drama Com os Punhos Cerrados é a outra estreia de hoje do Cine Cultura. O longa-metragem narra a história de Eugenio, Joaquim e João que, de uma rádio clandestina, colocam suas vozes para gritar pela liberdade enquanto planejam a revolução. Eles invadem as transmissõe...