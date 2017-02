Um gole e aquele gostinho de quero mais

Tequila branca, xarope de açúcar, caldo de limão e cereja em calda. Quatro ingredientes que, por fim, formam a sensação do momento no espaço criativo Rock, localizado no Setor Marista. A tequila sour combina o forte aroma e sabor da tequila com o açucarado toque da cereja, que faz com que dinamize o intenso gosto do destilado, famoso por suas doses com sal e limão. “A te...