Um dos símbolos da TV brasileira, ex-assistente de palco Russo morre aos 85 anos, no Rio

A televisão brasileira perde um de seus personagens mais queridos. O ex-assistente de palco da TV Globo Russo Antônio Pedro de Sousa, o Russo, morreu neste sábado, aos 85 anos.

O ex-assistente é conhecido pelos 46 anos que trabalho na emissora carioca com grandes nomes como Chacrinha, Faustão, Luciano Hulk, Xuxa e Angélica.

A neta dele, Bruna Bergamini, disse para o site do jornal Extra que o avó estava internado desde domingo passado, dia 22, no hospital Mario Leoni, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, com um quadro de pneumonia e teve uma embolia pulmonar.

Russo chegou a ficar no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) e estava em um estágio bem avançado de alzheimer. Ele não reconhecia mais ninguém, só ficava falando do passado", conta a neta.

O ex-assistente de palco estava recém-separado de Adriana Mello, e morando com uma das filhas, Fernanda. Ele deixa três netos.

O enterro de Russo será neste domingo, às 9, no Cemitério de Xerém, na Baixada.