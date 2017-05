Um dos maiores youtubers do mundo se apresenta em Goiânia

O youtuber Pedro Rezende, de 20 anos, vai apresentar “A Batalha dos Mundos”, a partir das 19h de domingo (14), no Teatro Madre Esperança Garrido, em Goiânia.

Crianças e adolescentes entre cinco e 15 anos, fizeram a fama do canal de Rezende, que já ultrapassou a marca de 10 milhões de inscritos, se tornando um dos quatro canais do país a ganhar a placa “Play de Diamante” do Youtube. E ninguém no Brasil tem mais visualizações no canal do que ele. São mais de 3,5 bilhões de visualizações e uma média de quatro vídeos por dia. Com toda essa popularidade, a revista Forbes elegeu Pedro como uma das pessoas com menos de 30 anos mais influentes do país.

Em 2016, o youtuber estreou a turnê "Paraíso" no teatro e passou por 39 cidades, com 60 apresentações e cerca de 110 mil ingressos vendidos. O segundo projeto de Rezende no teatro, o "Festival Aliança do Rezende", onde ele convidou mais 10 canais que formam a ADR, foi lançado em fevereiro, em São Paulo e reuniu quase 4 mil pessoas com ingressos esgotados 10 dias antes do lançamento. Ele ainda lançou uma trilogia de livros e atingiu a marca de 500 mil livros vendidos, figurando por algum tempo no top 5 livros mais procurados do país.

A Batalha dos Mundos

Diferentemente de "Paraíso", onde Rezende interagia com uma animação nos telões, “A Batalha dos Mundos” trará um espetáculo emocionante, cheio de surpresas e romance, onde as crianças da plateia terão uma importância fundamental na história. Dessa vez, Pedro trará o mundo virtual para o real, onde revelará seu lado ator do início ao fim do espetáculo. Nos palcos, Rezende vai receber a visita de criaturas estranhas que chegarão para pedir sua ajuda com a missão de derrotar Herobrine. Mais forte do que nunca, Herobrine tentará destruir o mundo dos games, mas nosso herói terá uma difícil missão para derrotar seu maior inimigo. O espetáculo terá a duração de 70 minutos e ainda contará com uma linda personagem que será o romance de Pedro. O final reserva uma grande surpresa.

Serviço

Venda: Bilheteria do teatro ou www.ticketmais.com.br

Plateia: R$ 60,00 a meia entrada

Superior: R$ 50,00 a meia entrada