UBE recebe lançamento de obra póstuma do médico Fausto Valle

O livro No Meio de Tanto Graveto será lançado nesta terça, às 19 horas, na sede de União Brasileira dos Escritores (UBE). A obra é fruto das memórias literárias escritas por dez anos pelo poeta e ex-vice-reitor da Universidade Federal de Goiás Fausto Valle. O escritor morreu em 2010, mas antes pediu que o amigo Edival Lourenço cuidasse das escritas inéditas. Com a ajuda de João Bosco de Carvalho e Ênio Magalhães, Lourenço ordenou todo material que resultou em três livros. Os próximos serão lançados futuramente. O livro custa R$ 40. Entrada franca. Rua 21, nº 262, Centro (ao lado do Lyceu). Informações: 3225-7402.