U2 cover se apresenta quinta-feira no Deu Praia

A banda U2 cover se apresenta a partir das 20h de quinta-feira (23), no espaço Deu Praia, no Setor Marista, em Goiânia. Essa será a primeira edição de 2017 do Projeto Executiva no Palco, realizado pela Rádio Executiva.

Com mais de 20 anos de estrada e reconhecimento nos quatro cantos do país e no exterior, a U2 cover é a maior personificação existente da banda U2. O grupo é formado por Everson Cândido na voz e violão, Alvaro Cordeiro na guitarra e teclados, Adam Junior no baixo e voz e Fabio Marques na bateria e programação.

A entrada é um quilo de alimento não perecível, que será destinado a uma instituição de caridade.