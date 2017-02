U2 Cover apresenta noite de rock em Goiânia

O projeto Executiva no Palco apresenta hoje o show da banda U2 Cover, a partir das 19 horas, no Deu Praia.

Com mais de 20 anos de carreira, a banda formada por Everson Cândido (voz e violão), Álvaro Cordeiro (guitarra e teclados), Adam Júnior (baixo e voz) e Fábio Marques (bateria) vai animar o público com repertório marcado por clássicos With Or Without You, One, I Still Haven’t Found What I’m Looking For, Beautiful Day, Walk On, Ordinary Love, entre outros.

O ingresso é 1 kg de alimento não perecível. O Executiva no Palco é realizado pela Rádio Executiva, do Grupo Jaime Câmara. O Deu Praia fica na Avenida Americano do Brasil, Parque Areião, Setor Marista. Informações: 99243-1303.

Leia Mulheres no Complexo Estúdio

O clube de leitura Leia Mulheres promove ação especial de literatura e música em clima de carnaval hoje no Complexo Estúdio & Pub, às 19h30. O evento faz uma homenagem às artistas da música que também são escritoras e foram escolhidas as obras A Garota da Banda, de Kim Gordon, Desperdiçando Rima, de Karina Buhr, e Só Garotos, de Patti Smith, esta última será foco da discussão. O espaço estará decorado para a folia de Momo e quem quiser pode ir com fantasia e também colaborar com a playlist da noite adicionando músicas feitas por mulheres no Spotify. Rua 7, nº 489, Centro. Informações: 98314-8888.

Leilah Moreno na Sedna Lounge

Figurinha carimbada nas melhores festas da cidade, a cantora Leilah Moreno é atração hoje na Sedna Lounge a partir das 23 horas. Conhecida pelo trabalho na banda Altas Horas e como atriz em novelas da Rede Globo, Leilah também foi indicada três vezes ao Grammy Latino. Na noite de hoje, a cantora vai interpretar hits da house music e composições, como We’ll Be Forever, Ficar Louca, Vou Humilhar Os Homens, Quanto Mais Eu Fujo e Amor Que Eu Nunca Vi. Os DJs Renato Mex, Renato Borges e André Pulse completam o time do agito. Rua 146, nº 500, Setor Marista. Informações: 3241-9622.

Cantora mexicana e bailarina colombiana ministram workshop

O espaço Culturama recebe amanhã e sábado a professora de técnicas vocais mexicana Patrícia Ordaz e a bailarina colombiana Angélica Nieto Cruz que irão ministrar workshops. Patrícia ministra o workshop. Fala e Voz Cantada e Angélica, Corpo, Ritmo, Raiz amanhã, das 19 às 22 horas, e no sábado, das 8 ao meio-dia. O investimento é de R$ 100. O Culturama fica na Avenida T-8, nº 324, Galeria Casa Blanca, Setor Bueno. Mais informações: 3924-1917.

Noite jazz, blues e MPB

Hoje acontece mais uma vez, como toda quinta-feira, o projeto Uma Noite à Luz de Jazz no restaurante Coralina do Mercure Hotel, a partir das 19 horas. Em uma viagem musical, o baixista Bororó se une aos músicos Emidio Queiroz (guitarra), Gennyson Ponce (teclado), Marquinho Chará (bateria) e à voz da cantora Regiânea Costa para interpretar clássicos do jazz, além de blusas e música popular brasileira. Será cobrado couvert artístico de R$ 10. Avenida República do Líbano, 1.613, Setor Oeste. Informações: 3605-7571.