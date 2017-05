Twin Peaks volta após 25 anos em nova fórmula e com parte do elenco original

De volta à Twin Peaks, a cidade fictícia criada pelos cineastas David Lynch e Mark Frost, é chegada a hora de acompanhar os mistérios por trás daquela que é tida como uma das séries mais revolucionárias da história da TV. “Você vai me ver de novo em 25 anos”, avisou a personagem-chave da trama, Laura Palmer, ao agente especial do FBI Dale Cooper no último capítulo exibido pelo canal americano ABC em 1991, quando a série foi cancelada por falta de espaço.

Agora, duas décadas depois do lançamento do filme Twin Peaks: Os Últimos Dias de Laura Palmer, vaiado no Festival de Cannes por conta de suas ambiguidades, o canal Showtime passa a exibir a partir de hoje uma nova temporada escrita e produzida pelos criadores originais, com o retorno da maior parte do elenco, além de um outro mistério e novos personagens. Pouquíssimo se sabe sobre os rumos da produção, além da integração de mais atores, como Laura Dern, Michael Cera, Naomi Watts e Tim Roth. Ainda não foi revelado nada sobre o novo roteiro, guardado a sete chaves para criar o mistério.

Ao envolver um humor alternado com suspense, surrealismo, drama policial e terror psicológico, David Lynch revolucionou o gênero na época, já que fugiu das fórmulas comuns de se criar série, sempre no tom de busca de senso de moral, embalado por trilha sonora do maestro Angelo Badalamenti. Com personagens excêntricos, numa cidade estranha e cheia de mistérios, a série influenciou outras obras posteriores da década de 90, a exemplo da popular Arquivo X. Semelhanças na atmosfera soturna e em colocar o ator Kyle MacLachlan no papel principal fazem Twin Peaks lembrar o cultuado Veludo Azul, filme lançado em 1987 também por Lynch.

Passadas duas décadas importantes para a produção audiovisual da TV, com o boom do digital e um novo jeito de assistir a séries – maratonas e num só gole – os criadores de Twin Peaks se mantiveram ocupados em apagar incêndios de spoilers que pudessem surgir. “Só reforçamos com todos do elenco e da equipe a importância de manter tudo em segredo”, apontou Lynch na coletiva de lançamento. Já se pode esperar mais mistérios na cidade que nunca dorme.