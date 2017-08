TWD ou Got? Veja qual a série mais buscada pelos brasileiros

Dragões ou zumbis? Embora a série mais discutida nas redes sociais atualmente seja Game of Thrones, que teve o final da 7ª temporada no último domingo (27), a favorita dos brasileiros é The Walking Dead, com um total de 673 mil buscas na internet, em levantamento realizado entre 18 de julho e 18 de agosto, segundo levantamento da empresa SEMrush, líder mundial em marketing digital.

Não há dúvidas de que TWD é o maior sucesso da categoria "Apocalipse Zumbi" da atualidade. Com previsão de início da 8ª temporada em outubro de 2017, a história de Rick Grimes e sua turma tem quase o dobro de buscas em relação à GoT, que teve 368 mil buscas no mesmo período.

Em terceiro lugar no pódio, com 201 mil buscas registradas, há um empate triplo entre Once Upon a Time, série drama–fantasia que aborda o gênero contos de fadas; Supernatural, que traz fantasia sombria urbana e The Vampire Diaries, história de vampiros que mistura drama, suspense e romance.

American Horror Story, Breaking Bad, Grey's Anatomy e os Simpsons, um clássico atemporal, ocupam o quarto lugar no ranking, com 165 mil buscas cada. Fechando a lista, com 135 mil procuras, Sense 8, Mr. Robot, The 100, Westworld e Todo mundo odeia o Chris - outro clássico que, pelo jeito, continua ganhando fãs no mundo inteiro, mesmo após passados oito anos do fim da série - dividem as atenções.

"Atualmente, as séries de TV são um dos temas mais populares debatidos pelos internautas. Cada resultado traz a diversidade, não apenas cultural, que o brasileiro tem em suas raízes, traduzida em uma variedade enorme de preferências os momentos de lazer e entretenimento. Neste sentido, as ferramentas de marketing são usadas para mapear o setor de entretenimento e são um diferencial para um mercado tão concorrido em que cada vez mais séries, voltadas a perfis de público tão diferentes, são lançadas", comenta Jana Garanko, PR Head da SEMrush para América Latina.