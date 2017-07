TV Anhanguera recebe doações em troca de ingressos para o Circo Mirage

Que tal ter um dia divertido com a família e, de quebra, ajudar a promover a solidariedade? Este é o objetivo do projeto Dia de Alegria, realizado pela TV Anhanguera em parceria com o Circo Mirage neste sábado, dia 29 de julho.

A população poderá acompanhar uma sessão do circo, exclusivamente promovida pela emissora, mediante a troca de 1 kg de alimento por 1 ingresso. As trocas acontecerão até 28 de julho, na sede da TV Anhanguera, em Goiânia. O espetáculo circense acontece no Circo Mirage, localizado na área externa do Shopping Flamboyant.



A diversão estará garantida nas duas horas de espetáculo, com destaque para os números dos palhaços, trapézio, malabares e globo de morte. Um universo lúdico e divertido do circo para toda a família.



Os alimentos arrecadados nesta ação serão repassados integralmente para a Equipe Caridade Fraterna (Grupo Irmão Amigo) que atende as famílias que residem no lixão próximo ao CEPAIGO. Outro quantitativo de alimentos será repassado para a LBV (Legião da Boa Vontade).



Serviço: Dia de Alegria – TV Anhanguera

Sessão exclusiva: no dia 29 de julho (sábado) às 11h00

Local: Circo Mirage - área externa do Shopping Flamboyant;



Condições para troca:

• 01 kg de alimento não perecível (exceto sal e fubá) = 01 ingresso;

• Local de troca dos alimentos: Sede da TV Anhanguera - Goiânia (Rua Thomas Edison, 400, Qd. 07 - Setor Serrinha)

• Limite de 04 pares de ingressos por RG;

• Ao todo serão disponibilizados 1.300 ingressos para troca;

• Sessão exclusiva da TV Anhanguera;

• Período de troca de alimentos: 25 a 28 de julho;