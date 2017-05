Turma da Mônica vai ganhar filme com atores reais

O desenhista Mauricio de Sousa vai selecionar crianças de todo o Brasil para gravar uma trilogia com a famosa Turma da Mônica.

Esta é a primeira vez em mais de 50 anos, desde que foram criados, que Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão sairão dos quadrinhos, para um série de três filmes em live action.

Baseado na graphic novel homônima, o longa Laços narrará a história de amor incondicional de uma criança pelo seu cãozinho de estimação e a importância da amizade. No roteiro, Floquinho desaparece e o seu dono, Cebolinha, conta com a ajuda dos amigos Mônica, Magali e Cascão em um plano infalível para encontrá-lo.

A história une o clássico dos personagens do Mauricio de Sousa a uma narrativa repleta de emoções e perigos, roteirizada e desenhada por Lu e Vitor Caffagi. O filme, que chegará aos cinemas do Brasil e da América Latina em junho de 2018, é uma coprodução da Quintal Digital e Latina Estúdio com a Mauricio de Sousa Produções.

Os interessados em atuar no primeiro filme, intitulado Laços, podem se inscrever gratuitamente pelo site, até 15 de maio.