Turismo: Diversidade curitibana

Conhecida por sua arquitetura expressiva com traços ricos, culinária de alto nível com oferta gastronômica para todos os paladares e a fama de uma das melhores cidades do Brasil para se viver, Curitiba possui lugares incríveis para serem visitados. Pensando nisso, o NH Hotel Group elaborou uma seleção de programas ao ar livre, centros culturais, passeios e restaurantes que emanam toda a atmosfera acolhedora da cidade. Descubra a arquitetura, as belezas naturais e o estilo de vida que transformam a capital paranaense numa experiência inesquecível.

Museu Oscar Niemeyer

A forma futurista criada por Niemeyer tornou-se um marco da arquitetura moderna mundial. Com o Museu Oscar Niemeyer não é diferente, e o espaço é tido como um dos pontos turísticos mais intrigantes da capital paranaense. Na entrada do museu, encontra-se uma estrutura que fica sobre um pedestal de cores vivas e é também conhecida popularmente como Olho por sua semelhança ao olho de um ciclope: um convite à selfie.

As galerias apresentam exposições temporárias dedicadas a artes visuais, arquitetura e design. As peças mais significativas do museu podem ser encontradas nas nove salas do primeiro andar. Entre os nomes famosos que tiveram seus trabalhos expostos no museu, estão Frida Kahlo e Andy Warhol.

Funcionamento: De terça a domingo, das 10 às 18 horas

Entrada: R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia-entrada)

Largo da Ordem

A Feira de Arte e Artesanato Garibaldi, conhecida popularmente como Feira do Lago da Ordem, é um espaço com barracas de souvenires e artesanatos que vendem produtos genuinamente brasileiros. Lá, o visitante encontra tudo o que precisa para levar uma bela lembrança de Curitiba.

Entre os produtos, estão os tradicionais pássaros esculpidos em madeira, pinturas, ímãs de geladeira, entre muitos outros. Além das lembranças, o espaço ainda possui ofertas de quitutes para todos os gostos, para que os turistas possam comer um lanchinho entre uma compra e outra. A feira está situada no Centro Histórico de Curitiba, com alguns dos edifícios mais antigos da cidade. É um passeio que deve ser feito sem pressa para não perder nenhum detalhe.

Funcionamento: Todo domingo, das 9 às 14 horas

Entrada: Gratuita

Capela Santa Maria

A capela foi inaugurada na década de 1930 e é uma das joias da arquitetura de Curitiba. A construção em estilo neoclássico foi inserida no programa Marco Zero, que tem como objetivo revitalizar a região central da cidade. Assim, iniciou-se um intenso trabalho de restauro e transformação da Capela Santa Maria no mais novo espaço cultural da cidade.

Com uma programação movimentada, a capela virou um grande reduto da música erudita. O espaço é um convite à cultura com 203 lugares na plateia e 75 lugares nos mezaninos laterais e primeiro balcão. Confira programação, horário de funcionamento e preços no site www.capelasantamaria.org.br.

Parque Barigui

Um dos maiores atrativos da cidade, o Parque Barigui não atrai somente visitantes e turistas. Nele, é possível ver simpáticos animais como as garças brancas, tico-ticos e sabiás. O espaço é excelente para celebrar o contato com a natureza.

Frequentadores de todas as idades aproveitam a ampla área verde para a prática de esportes durante todos os dias da semana. Os agradáveis jardins também são muito procurados para a realização de piqueniques.

Funcionamento: Aberto 24 horas, todos os dias

Entrada: Gratuita

Gastrobar Estado Puro

O recém-inaugurado Estado Puro está dentro do complexo The Five East Batel – onde também está o hotel NH Curitiba The Five – e oferece diversas opções de pratos da culinária tradicional espanhola. O menu foi elaborado pelo chef Paco Roncero, ganhador de duas estrelas Michelin. O local é uma boa opção para os visitantes da capital paranaense que desejam vivenciar novas experiências gastronômicas.

Para os indecisos de plantão, eis uma boa opção: o menu degustação oferece cinco tapas (quatro salgadas e uma doce) e uma jarra de 350 ml de sangria. O gastrobar é uma verdadeira viagem gastronômica, do jeito que os espanhóis tanto gostam.

Funcionamento: Das 12h30 à 1 horas, todos os dias