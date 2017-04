Turismo: A cidade da prata

Rodeada por morros e montanhas, Taxco é uma verdadeira joia no estado de Guerrero, no México. A região é fonte de mineração de prata, sendo uma das mais importantes da América Latina, produzindo peças da mais alta qualidade – talheres, acessórios e itens de decoração. Com preços bastante competitivos, o destino atrai visitantes de todo o mundo.

Em meio a suas ruas de ares coloniais, é possível encontrar diversas lojinhas de artesãos que vendem diversas peças de prata. Mais de 15 mil pessoas usam o metal como ganha-pão e giram a economia da cidade.

Para comprar como um especialista e levar os melhores produtos, fique de olho na numeração que indica o grau de pureza da prata. Para conseguir tornar esse metal maleável, é preciso misturá-lo com cobre. Portanto, quanto mais alto o número, mais pura é a prata. Além disso, há produtos “banhados a prata”, fácil de serem reconhecidos por serem muito mais leves.

Aos sábados, o turista pode visitar a feira que funciona das 7 às 19 horas, localizada perto do terminal de ônibus Estrella Blanca. Aprecie as diferentes técnicas dos artesãos para esculpir as peças, imprimir detalhes e relevo. Outra opção é ao longo da rua San Agustin, onde existem mais de 20 pratarias com artigos de joalheria e ornamentação.

Não pense que Taxco se resume à prata. A viagem pode ser bem aproveitada não só para essa parte de compras, mas também para passeios cheios de cultura, como visitas a monumentos históricos. O destino é considerado um Pueblo Mágico, porque mantém muito bem preservada sua história na arquitetura da cidade e tem belezas naturais únicas.

Visite o Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa. Descoberto em 1834 e declarado Reserva Natural Protegida em 1936, esse paraíso subterrâneo tem mais de 90 ambientes para visita abertos ao público. Como toda cidade alta, Taxco tem vários mirantes e, por isso, o pôr do sol é sempre incrível. E para uma vista panorâmica com uma pitada de diversão, conheça a cidade a partir do teleférico que está a mais de 170 metros de altura.