Tudo cabe na barca

Até pouco tempo, as barcas transportavam apenas sushis e sashimis em restaurantes de comida japonesa. Como a criatividade do brasileiro não tem limite, as barcas hoje servem para servir quase tudo. Se as de açaí são a moda do momento, a redes sociais estão povoadas de fotos inusitadas de barcas recheadas de batata frita, churros, brigadeiro, coxinhas, sanduíches, petiscos, ...