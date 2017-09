Trupe Asas de Picadeiro leva circo para a periferia

O grupo Asas de Picadeiro comandará as apresentações gratuitas da 4ª edição do projeto Arte na Periferia, movimento de expressões artísticas com uma série de espetáculos que busca resgatar o acesso às artes. Na agenda, a trupe realiza um dos espetáculos neste sábado, às 19 horas, na feira livre do Setor Novo Planalto. As intervenções seguem até o dia 23 em vários locais (veja programação ao lado).

Com direção artística de Lenon Alves e coordenação geral de Iraci Alves de Jesus, o projeto é uma proposta de resgate, valorização e preservação da cultura popular. Por meio da arte, a companhia circense busca despertar nas pessoas o ato de praticar o bem. O projeto já foi contemplado pela Fundação Nacional de Artes e o Fundo de Cultura de Goiás.

Inspirado nas práticas dos saltimbancos medievais e na metodologia itinerante dos artistas circenses tradicionais, a trupe prioriza o ato cênico brincante e interativo. Palhaços, pernas de pau, malabaristas, mágicos, pirofagistas, acrobatas, monociclistas, comediantes e equilibristas são algumas das atrações circenses destacadas no repertório do espetáculo. A atração é dividida em duas partes, com duração de 90 minutos.

Programação

Hoje

Setor Novo Planalto, Rua da Divisa, qd. 89/84

Amanhã

Conjunto Vera Cruz, Av. Gercina Borges Teixeira

Quinta-feira, dia 7

Jardim Curitiba I, Praça do Caic

Sexta-feira, dia 8

Finsocial, Rua VF-65 com Rua VF-102

Domingo, dia 10

Jardim Nova Esperança, Av. Sol Nascente

Dia 15

Goiânia Viva, Rua GV-10 esq. Rua GV-09

Dia 21

Residencial Vale dos Sonhos, Praça Central

Dia 23

Jardim Novo Mundo, Rua Alegrete c/ Rua Joinville, entre qds. 38 e 45