Trombone é estrela de simpósio em Goiânia

Começa amanhã o 4º Simpósio de Trombones do Estado de Goiás com masterclasses e concertos gratuitos em diversos pontos da cidade até sexta-feira. O grande destaque e estrela do evento é o trombone que será tema de aulas de professores renomados, músicos talentosos e amantes do instrumento. A programação começa no Teatro Goiânia com concerto de abertura com participação de Corporação Musical Cemadipe, Banda Marcial C.E. Jose Lobo, Banda Marcial CPMG Ayrton Senna, Grupo Heróis de Botequim e professores de trombone, às 19 horas. Nos outros dias, o Teatro do IFG, o Centro Cultural UFG, o Colégio da Polícia Militar de Goiás - Unidade Ayrton Senna, Escola de Música e Artes Cênicas da UFG na Praça Universitária serão palcos do evento. Dentre os convidados do simpósio estão os trombonistas Wagner Poulistchuk (da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo – OSESP), Raphael Paixão (da Orquestra Sinfônica Brasileira - OSB) e Ricardo Santos (também da OSB/foto). Com coordenação dos professores Marcos Botelho (UFG) e Roberto Milet (IFG), o evento está alinhado à International Trombone Association (ITA) e inclui em sua programação a BoneWeek-Goiânia, evento realizado simultaneamente em vários países com objetivo de reunir trombonistas amadores e profissionais, além de divulgar e desenvolver o instrumento. A entrada é gratuita. A programação completa pode ser conferida no site www.trombone8.wixsite.com/boneweekgoiania.