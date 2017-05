Tripla dose de humor: Cia. Barbixa de Humor apresenta o espetáculo Improvável no Teatro PUC

Conhecidos pelo improviso no palco, a Cia. Barbixa de Humor apresenta nesta sexta-feira, sábado, às 19 e 21 horas, e domingo, às 18 e 20 horas, o espetáculo Improvável no Teatro PUC.Comemorando dez anos de sucesso de Improvável, os humoristas Anderson Bizzocchi, Daniel Nascimento e Elidio Sanna se inspiraram no programa de televisão britânico Whose Line is It...