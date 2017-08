Trio Krig-Ha destaca nomes do rock mundial

A banda Krig-Ha Rock Trio é a atração da noite desta quinta-feira, a partir das 20h30, no Rocket 07 Pub & Restaurante. O grupo, formado em 2004 e retomado recentemente após um recesso, dá prosseguimento neste a novo repertório com um show que vai do rock tradicional dos anos 1950 até o mais pegado blues rock e temáticas e filmes.

Para 2018, a banda prepara novos lançamentos de repertório autoral e promete lançamento de seu primeiro disco. Com uma levada de rockabilly, o show do Krig-Ha Rock Trio é quase que um espetáculo de stand up comedy. A apresentação é recheada de piadas, que vão das mais inocentes até as brincadeiras com o cenário político e agradecimentos dos supostos patrocinadores, além da execução de jingles clássicos da publicidade goiana.

Muito influenciados por Raul Seixas, a banda começou a procurar suas raízes no maluco beleza e essa constatação deu simetria do repertório. A lista conta ainda com clássicos de Elvis Presley, Creedence, Litle Richard, Roy Orbinson, The Kink’s, Bill Haley, The Beatles, The Doors e dos brasileiros Mutantes, Tim Maia, Chico Buarque, Erasmo e Roberto Carlos, entre outros.

SERVIÇO

Show: Krig-Ha Rock Trio – Rock anos 50, 60 e 70

Data: Quinta-feira, às 20h30

Local: Rocket07 Pub (Avenida Portugal, n°1010, Setor Marista)

Couvert artístico: R$ 5

Informações: 3251-6155 e 8117-5575