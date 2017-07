Trio internacional apresenta show de música brasileira

Formado pelos músicos brasileiros José Ferreira (violão), Pablo Schinke (violoncelo) e a italiana Giulia Tamanini (saxofone), o Trio In Uno, retorna ao Teatro Sesi, para um show de música brasileira, nesta sexta-feira, às 20 horas. Unidos pelas afinidades musicais e pela paixão pela música instrumental brasileira, os três músicos tiveram sua formação musical em Paris, cidade onde se conheceram e criaram o Trio in Uno.

Desde 2014, o trio vem se destacando na cena de música instrumental brasileira na capital francesa e se apresenta constantemente no Brasil e na Europa. Em 2015, o Trio lançou seu primeiro álbum, intitulado Lilás. Com arranjos próprios e músicas autorais, o Trio in Uno destaca o saxofone soprano, violoncelo e violão sete cordas, que se fundem em uma textura sonora singular e refinada.

No repertório desta sexta-feira, composições de nomes como Radamés Gnattali, Egberto Gismonti, Sergio Assad e Marco Pereira. Ingresso : R$ 40 (inteira). Av. João leite, nº 1.013, Setor Santa Genoveva. Informações: 3269-0800.