Trio faz releitura do repertório do Maluco Beleza, Raul Seixas

A Krig Ha Rock Trio é atração nesta quinta-feira, no Studio Burger, a partir das 19 horas. O grupo, formado em 2004 e retomado recentemente após um recesso, traz o rock das antigas para homenagear o mês dos pais. A banda faz releitura de temas de filmes e do repertório de Raul Seixas, cujos 28 anos de morte estão sendo relembrados nesta semana. Dedicando-se à complexa obra de Raul, o grupo tem ganhado destaque no cenário goianiense. Não há cobrança de couvert. Rua T-37, nº 3.000, Setor Bueno. Informações: 4101-4206.

Noite

Banda faz tributo a Jack Johnson e outros clássicos praianos

A banda Caixa Acústica se apresenta nesta quinta-feira, às 20h30, na Taberna Music Pub com um som praiano ao vivo e um tributo a Jack Johnson. O trio preenche a noite com outros sons que combinam com o homenageado, entre eles Sublime, Natiruts, Bob Marley e Cidade Negra. Ingressos: R$10 (sujeito a alteração após as 23 horas). Av Laudelino Gomes, nº 226, Setor Bela Vista. Informações: 99692-0505.

Forró

Cantor destaca grandes nomes da zabumba e sanfona

O cantor Rodrigo Araújo comanda nesta quinta-feira, às 22 horas, o som da zabumba, do triângulo e da sanfona. Com repertórios de grandes nomes da música brasileira como Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Trio Nordestino, Flávio José, Targino Gondim, Alceu Valença e o grupo Falamansa são alguns dos artistas que o público confere na apresentação do artista. Ele que é apaixonado por forró, tem o compromisso de colocar o ritmo em evidência na noite goiana. Couvert artístico: R$ 20. Av. T-11, esq. com a Rua T-36, 110. Informações: 3541-4690.

Oficina

Mestre cervejeiro ensina em Goiânia métodos de fabricação da bebida

O mestre cervejeiro Edmilson Ferreira ministrará, nesta sexta-feira, das 19 às 23 horas, e sábado, das 9 às 18 horas, curso de fabricação de cerveja. Entre os assuntos abordados estão história, especificações e harmonização da cerveja, com aulas teóricas e práticas. O conteúdo específico aborda ainda a maneira de se obter o malte, as especificações das matérias-primas (água, malte, lúpulo e levedura), a brassagem, fermentação e maturação, envasamento, além de normas técnicas. Com 40 anos de mercado cervejeiro, Edmilson é consultor de multinacionais como Ambev, Coca-Cola e Sab Miller. O chef Ronaldo Rossi, de São Paulo, também participa abordando o tópico da harmonização de pratos com cervejas. O valor por pessoa é de R$ 500, com vagas limitadas. A carga horária total é de 16 horas. O local do curso é a sede da cervejaria Klaro, que fica na Rodovia GO-070 , km 2,5, saída para a cidade de Goiás. Informações: 99686-9889.