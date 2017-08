Transgêneros goianos se identificam e celebram a visibilidade do tema

“Eu consegui ver meu coração batendo pela primeira vez.” Parece até ser metáfora, mas a emoção do assistente de tecnologia da informação Kauã Cintra, 21 anos, é literal. Recém-submetido a uma mastectomia, cirurgia para a retirada completa das mamas, o rapaz transgênero celebra uma conquista que apenas quem acompanha sua trajetória pode mensurar. “Estou muito feliz. Para coroar esse momento, acabei de saber que o juiz assinou minha sentença para a troca de nome e gênero nos documentos de identificação”, comemora.

Sem uma lei que defina os procedimentos da alteração dos documentos para pessoas trans, a maioria é obrigada a procurar na Justiça o reconhecimento da identidade em processos longos que dependem de laudos médicos e entendimento dos juízes. Da sigla do movimento LGBTT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais), o último T talvez seja o que mais confunda as pessoas. O tema ganhou maior visibilidade ao ser abordado em horário nobre na novela A Força do Querer, de Gloria Perez.

“A dificuldade que as pessoas têm de aceitar o diferente me incomoda. Como estou falando de tolerância, trato da questão dos transexuais, que é um dos aspectos nos dias de hoje de que não se tem a compreensão. As pessoas ainda confundem o que é um trans”, explicou Glória Perez, em entrevista ao jornal O Globo. Na trama, além de abordar as descobertas e dilemas de Ivana (Carol Duarte), cujo processo de transição de gênero se intensificou neste última semana, a autora vem dando destaque a Nonato (Silvero Pereira), um travesti que durante o dia trabalha como motorista e esconde sua identidade noturna.

A missão dos personagens é didática: explicar a diferença entre transformistas e transgêneros (veja quadro). Durante anos, Kauã conviveu com a angustiante sensação de ter nascido com cromossomos, genitais e hormônios de um sexo, apesar da convicção íntima de pertencer ao gênero oposto. Ao assistir à novela o sentimento é de alegria e identificação com a personagem transgênero criada pela ficção. “A gente precisa falar sobre esse assunto. É importante saber que nós existimos, que temos uma vida comum e que a transexualidade é apenas um traço da nossa história. Não nos define como ser humano”, defende. Por causa da novela, Kauã e a bisavó hoje conversam sobre o tema.

Nem sempre foi assim. Como no folhetim, a reação das famílias dos transgêneros costuma variar em um misto de sentimentos como angústia, rejeição e culpa. Não por acaso, muitas pessoas trans saem de casa ou são expulsas para, finalmente, viver a própria identidade. Não há números precisos sobre a quantidade de pessoas com transtornos de identidade de gênero no Brasil, já que muitas nunca procuram ajuda.

Em Goiânia, grande parte recebe apoio no Projeto Transexualismo da Faculdade de Medicina e Hospital das Clínicas da UFG, destinado a oferecer acompanhamento psicológico e, quando for o caso, realizar a cirurgia de redesignação sexual. Kauã começou sua transição aos 17 anos. A infância foi de uma criança feliz que jogava bola na rua e brincava como todos os meninos do bairro. Aos 11, quando menstruou pela primeira vez, começaram seus problemas. “Foi quando fui proibido de fazer as ‘coisas de menino’. Vi que não me encaixava no que era esperado para uma menina”, conta.

Apesar de comemorar as recentes conquistas, Kauã sabe que a estrada em busca de garantias ainda é longa. No ano passado, ao sofrer um acidente de moto, foi maltratado em um hospital porque os enfermeiros não conseguiam decidir se o paciente machucado deveria ser internado na ala feminina ou masculina. O que ele precisava naquele momento era apenas de cuidados. “Tomara que a novela consiga mostrar que a pessoa trans merece respeito e dignidade como todos os outros”, almeja.

