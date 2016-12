Trama dentro da história do filme rendeu indicação

Animais Noturnos já teve sessões na Mostra de Cinema de São Paulo e ganhou destaque por onde passou. O filme foi elogiado no Festival de Veneza, premiado nos Estados Unidos e ainda recebeu três indicações para o Globo de Ouro de 2017. Estão concorrendo o cineasta Tom Ford, nas categorias de melhor roteiro e direção, e Aaron Taylor-Johnson, como ator coadjuvante.

O artista inglês se destaca na pele de um personagem do livro que Susan (Amy Adams) recebe de seu ex-marido, Edward (Jake Gyllenhaal). Essa é a primeira grande indicação do ator Taylor-Johnson, 26 anos, conhecido pelos filmes Os Vingadores: a Era de Ultron (2015) e Godzilla (2014).

No enredo do livro que Susan lê no longa-metragem, o inseguro Tony sofre nas mãos de Ray (Aaron Taylor-Johnson). Enquanto o professor universitário não consegue reagir frente à ameaça dos bandidos que surgem na estrada, o psicopata é bem-sucedido em criar um clima de terror para a família de Tony e mantê-lo perturbado ao longo da trama.