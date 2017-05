Trailer da 5ª temporada de 'House of Cards' é divulgado; assista 🎥

A Netflix divulgou nesta segunda-feira (1) o trailer da quinta temporada da série House of Cards, um dos maiores sucessos originais da empresa. O seriado conta a história de Frank Underwood, um político norte-americano com "arroubos", por assim dizer, de alpinismo pelo poder dentro da política.



O trailer mostra que na nova temporada assistiremos à Frank e seu rival, Will Conway, na corrida por uma certa vaga. Sem mais spoilers, confira o trailer: