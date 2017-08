'Traí todas as pessoas com quem estive', diz Deborah Secco

A atriz Deborah Secco, conhecida por ter namorado diversos artistas conhecidos do público, revelou que já traiu todos eles, em entrevista ao Fofocalizando, do SBT.



Ao ser questionada pelo jornalista Leo Dias se perdoaria uma traição, Deborah foi sincera: "Depende do contexto, da pessoa, do tipo de relação que me propus a ter com a pessoa. Às vezes a gente não pode cobrar da pessoa o que a gente não dá pra pessoa. Mas eu já traí todas as pessoas com quem eu estive. Todos. Menos o Hugo meu atual marido."



"Não posso cobrar das pessoas o que eu não dou, eu acho hipócrita, e não sou hipócrita. Então talvez do Hugo eu cobre uma coisa porque eu dou. Dos outros eu não cobrava porque eu também não dava, era um momento meio ruim", explicou a atriz, que já esteve ao lado de nomes como Falcão (vocalista do O Rappa), Roger Flores (ex-jogador), Maurício Mattar, Dado Dolabella e Marcelo Faria.



Deborah ainda garantiu que foi a responsável por colocar um ponto final em todas suas relações anteriores: "Nunca tive uma pessoa que tenha terminado comigo. O dia que eu termino é porque a pessoa não significa absolutamente mais nada, nem bom, nem ruim".