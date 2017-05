Os efeitos da meditação no bem-estar e na saúde são estudados desde os anos 1970, e de lá para cá vários trabalhos revelaram que praticá-la regularmente, sem a necessidade de vínculo com qualquer religião, ajuda a aliviar o estresse e a ansiedade. Entre os adeptos, é comum ouvir que, para aprender a meditar. é importante o aluno seguir a fórmula dos “três pês”: prática (reservar um tempo do dia para meditar), paciência (com o corpo, com as distrações e com as outras prioridades que sempre vão aparecer) e perseverança (praticar diariamente).