TomChris lança novo CD no Teatro Sesi

Um dos principais nomes da música goiana, o cantor TomChris lança hoje seu mais novo trabalho, o CD acústico Do Fundo da Alma, às 20 horas, no Teatro Sesi. Com participação de Luiz Chaffin, no violão, viola e guitarra, o álbum foi gravado ao vivo no Teatro Sesi e conta com regravações de clássicos da MPB como Tocando em Frente (Almir Sater e Renato Teixeira), Cami...