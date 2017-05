Tom Hardy vai estrelar filme do Venom

O filme solo do Venom finalmente vai sair do papel e já tem protagonista. O ator Tom Hardy, conhecido e reconhecido pela indicação ao Oscar por 'O Regresso', protagonista do último 'Mad Max', e o vilão Bale em 'Batman: The Dark Knight Rises', vai protagonizar spin-off do inimigo simbionte do Homem-Aranha.

A produtora Sony oficializou a escolha do ator como Eddie Brock em uma postagem no Instagram. A foto mostra o Hardy com uma camiseta estampando o personagem.

Veja o post:

Tom Hardy is Eddie Brock in #Venom, the upcoming film from Sony’s Marvel Universe releasing October 5, 2018 – production starts this fall. Uma publicação compartilhada por Sony Pictures (@sonypictures) em Mai 19, 2017 às 11:06 PDT

Com roteiro de Scott Rosenberg (Jumanji) e Jeff Pinkner (A Torre Negra), o filme entra em produção entre setembro e novembro, a direção fica por conta de Ruben Fleischer, Zumbilândia. Filme está marcado para estrear no começo de outubro de 2018.

O longa que está previsto para estrear em outubro de 2018, não terá nenhuma ligação com 'Homem- Aranha: De volta ao lar', que chega aos cinemas em julho de 2017.