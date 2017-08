Tom Cruise se acidenta em gravação de novo filme

Tom Cruise se machucou ao gravar cena de ação para o filme Missão Impossível 6, em Londres, na manhã do último domingo, 13. Ele gravava o salto de um prédio para outro, mas calculou mal o pulo e acabou batendo com força na lateral da edificação.



No vídeo, é possível ver que Cruise, apesar de machucado, consegue se erguer para cima do prédio e aparece mancando. A equipe de segurança o atende logo em seguida.



O ator gravava preso a cabos de segurança. As informações são do site TMZ, que não soube precisar a gravidade dos ferimentos.