Toda de branco?

A naturalidade também costuma estar no item mais observado da cerimônia: o vestido da noiva. No caso do mini wedding, há certa dificuldade em encontrar a peça pronta, já que o mercado privilegia o estilo clássico. Para a estilista de noivas Juliana Santos nesse aspecto Goiânia precisa de novo respiro. “A noiva que se casou hoje vai ser igual a que vai se casar amanhã e assim por diante.” Juliana classifica as noivas que optam por casamentos mais simples como vanguardistas. A estilista já fugiou do tradicional branco e vestiu noivas de cor-de-rosa e com estampas, além de mulheres minimalistas e clássicas que usaram por baixo roupas leves e confortáveis. “O que defendo sempre é que uma noiva não insista em ser uma cópia de outra”, argumenta. A estilista explica que os noivos também têm entrando no clima que hoje estão tão modernos quanto as parceiras. As cores podem ser diversas, indo do clássico cinza até o tradicional azul marinho, passando pelo ousado marsala. Gravatas ganham estampas e a composição dá lugar para suspensórios e tênis.