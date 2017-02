TOC: Nem tudo traz a felicidade

Estreia hoje nos cinemas o longa TOC – Transtornada, Obsessiva, Compulsiva, dos diretores Paulinho Caruso e Teodoro Poppovic, com Tatá Werneck no papel principal. Ela interpreta Kika K., uma atriz, comediante e estrela de novelas que é idolatrada pelos fãs e tem tudo a sua volta, menos felicidade. Vivendo uma crise intensa no seu namoro com o machista Caio Astro (Bruno Gagliasso), encarando uma rotina atribulada e se sentindo abalada pelo TOC (transtorno obsessivo-compulsivo), ela vive em extrema angústia fora dos holofotes.

“No começo, queríamos fazer um filme sobre a doença em si, mas vimos que fazer piada com um transtorno tão sério não seria justo nem engraçado. Então, mudamos o foco para abordar uma personagem infeliz que, ainda por cima, tem TOC”, explica Poppovic.

Para dar vida a Kika K., a atriz revela que resgatou algumas memórias da própria infância. “Eu, quando pequena, tinha umas manias que não se desenvolveram para o TOC”, conta Tata. O TOC é um transtorno que pode levar a comportamentos repetitivos e pensamentos mórbidos. “Mas eu tinha um amigo que sofria com isso. Convivi com ele de perto, via o riso dos outros e a dor que ele sentia. Aquilo mudou a vida dele”, lembra Tatá.

Na história do filme, Kika K., além dos problemas todos, também tem de lidar com um fã sem limites que quer ser amigo ou namorado dela. O personagem é Felipe, feito por Luis Lobianco. “Ela foge de todos esses problemas e tenta ser feliz. Quer largar tudo, mas, ao mesmo tempo, quer estar ali”, reforça Poppovic. “Eu mesma já quis abandonar minha carreira diversas vezes, mas não saberia fazer outra coisa”, diz Tatá.

E só quando ela encontra o vendedor Vladimir (Daniel Furlan) que sua vida começa a mudar. Ele a ajuda a desvendar um mistério deixado pelo autor de um livro dedicado a Kika, que explica mais de mil maneiras de encontrar a alegria de viver. E também rola um clima entre os dois.

Maior dificuldade

Gravar o filme não foi uma tarefa das mais fáceis para a protagonista, Tatá Werneck. Ela conta que sua agenda quase a fez perder logo o primeiro dia de filmagens da comédia. “O tempo foi um empecilho grande. Lembro que, na época, eu estava terminando de gravar uma novela e, no dia seguinte, eu tinha de fazer algo no Multishow. E o filme vinha em seguida. Depois tinha de voltar a gravar no Multishow. Foi complicado conciliar as agendas. Mas é bom falar de coisas que permeiam o seu universo, e a essência desse filme é parecida com a minha”, afirma.

Porém, segundo a atriz, teve mais um fator com o qual foi difícil lidar. “A maior dificuldade foi beijar o Furlan”, diverte-se ela, referindo-se ao ator Daniel Furlan, seu companheiro de cena. Mas e beijar o Bruno Gagliasso, que também se envolve com a personagem Kika K.? “Esse eu gostei, repetiria”, brinca.

O filme, porém, despertou algumas reflexões nos atores. Para Vera Holtz, que dá vida à empresária carrancuda Carol, a principal delas é saber lidar com a fama. “Alguns artistas acham que devem fazer todos os tipos de trabalho, de uma só vez, para ganhar o máximo de dinheiro rapidamente. E não é assim. É preciso ter maturidade para saber levar as coisas, no seu devido tempo, para não enlouquecer. E isso vale para tudo”, destaca a atriz experiente.

Daniel Furlan, por sua vez, tira a própria conclusão do filme. “Para mim, não tentar buscar a tal felicidade a todo custo é o que melhor define a felicidade”, aponta o artista, que, no longa, acaba tendo um protagonismo grande ao entrar sem querer na vida de Kika K. e ao ajudá-la quando mais precisa.