Tiririca apresenta show de humor em Anápolis e Goiânia

O humorista e deputado federal Francisco Everardo Oliveira Silva, conhecido como Tiririca, apresenta seu show de humor "Tiririca, minha história", no dia 31 de março, no Teatro São Francisco, em Anápolis, e nos dias 1 e 2 de abril, no Teatro Madre Esperança Garrido, em Goiânia.

O espetáculo é repleto de músicas, piadas, esquetes e brincadeiras. O comediante promete diversão e alegria para toda a família.

Perfil

Tiririca nasceu em Itapipoca, interior do Ceará, e iniciou sua carreira aos oito anos no circo, onde foi trapezista, malabarista e mágico. Certa ocasião faltou o palhaço oficial do circo e ele ocupou seu lugar, o que agradou tanto as crianças quanto os idosos. Com o passar do tempo se tornou o palhaço oficial e mais requisitado do Ceará. Com isso, teve o seu próprio circo.

Com o decorrer do tempo, montou seu show de humor e se apresentava várias vezes por dia em casas de shows, restaurantes, na praia e em outros eventos. Foi reconhecido com diversos prêmios, como o melhor humorista do Ceará.

Nos anos 90 gravou seu primeiro CD que foi o maior sucesso com a música Florentina, o qual vendeu 1,5 milhões de cópias pela gravadora Sony Music. Hoje está em seu sexto CD. Tiririca ainda teve seu próprio programa na extinta TV Manchete e fez participações em outros programas de humor de diversas emissoras.

Em 2010, foi eleito o deputado federal mais votado do país. Em 2014, foi eleito com mais de 1 milhão de votos novamente.

Serviço / Goiânia

Local: Teatro Madre Esperança Garrido (Av. Contorno, nº 63, Centro)

Data: 01 e 02 de Abril - Sábado às 21h e Domingo às 18 h

Valores: R$ 80 Inteira e R$ 40 Meia

Informações: 62-4141.2270 Whatzzap 62 9 9311.9322

www.culturadoriso.com

Classificação etária: 12 anos

Pontos de Venda

LEITURA GOIÂNIA SHOP. Seg a Sáb das 10 ás 22h e Domingo das 12h ás 20h

FNAC FLAMBOYANT SHOP. - Seg a Sáb das 10 ás 20h e Domingo das 12h ás 18h

THERAPEUTICA - RUA 83, SUL - Seg a Sex das 07 ás 18h30 e Sábado das 08h ás 12h

BILHETERIA DO TEATRO MADRE ESPERANÇA GARRIDO

Vendas on line 24h: originalingresso.com

Anápolis

Local: Teatro São Francisco (Av. Pinheiro Chagas, nº 500, Jundiaí)

Data: 31 de Março - Sexta-Feira às 20h

Valores: R$ 80 Inteira e R$ 40 Meia

Informações: 62-4141.2270 Whatsapp 62 9 9311.9322

Ingressos Disponíveis

LOJA HUNTERS PESCA E CIA - Brasil Park Shopping - Avenida Brasil, nº 505 - St. Central

IMPERIUM CALÇADOS - Ana Shopping - Av. Universitária, nº 2221 – Vila Santa Isabel

Vendas on line 24h: originalingresso.com