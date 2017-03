Tipos de coleira

n Peitoral Esta é a coleira ideal para cães de porte pequeno, pois deixam os cães mais à vontade e facilitam que o animal puxe durante o passeio. As versões desta coleira com anti-tração podem ser utilizadas em cães maiores, já que ao contrário do exemplar mais simples não estimula o animal a puxar, mas sim o domina com maior praticidade. São ideais para cães que puxam a guia, pois não machucam os pets como os enforcadores, mas impõem respeito e os fazem parar.