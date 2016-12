Tiago Leifert chama Claudia Leitte de ‘falsa’ ao vivo na final do ‘The Voice’

Um comentário bem sincero e espontâneo de Tiago Leifert sobre Claudia Leitte virou destaque na última quinta-feira (29) durante a final do “The Voice Brasil”. O apresentador chamou a cantora de “falsa” ao vivo após um elogio feito por ela direcionado a Michel Teló.

Claudia iniciou um diálogo com o cantor sertanejo após o anúncio da vitória de Mylena Jardim, que já havia participado do time da loira. “Posso te dizer uma coisa? Acho que todas as coisas acontecem por uma razão maior do que a nossa compreensão. E eu tenho certeza de que ela está em boas mãos. Porque você é uma pessoa muito especial pra mim. Você sabe disso...”, disse.

Logo após, Leifert comentou a história e acabou deixando sair um “que falsa” seguido de risadas.

A baiana tentou corrigir a situação. “É verdade! Ele [Tiago] sabe melhor do que ninguém o clima do programa”, interferiu. “Não, é verdade! A gente é de boa”, respondeu o apresentador tentando repassar ao público que se tratava, apenas, de uma brincadeira.

A situação acabou virando assunto nas redes sociais.

tiago leifert chamou a claudia leitte de falsaKKKKKKKKKKK — eu (@belocamila) 30 de dezembro de 2016

Tiago Leifert subiu doze pontos nas pesquisas depois de ter chamado Cláudia Leitte de falsa. Pois ele demonstrou sinceridade — paulo (@olhapaulo) 30 de dezembro de 2016

Cláudia Leitte foi chamada de "falsa" até pelo Tiago Leifert. — Rafael João (@macambuzio_) 30 de dezembro de 2016

Depois de 4 temporadas o @TiagoLeifert não aguentou e falou o que tava entalado.

( Claudia Leitte Que Falsa )#TheVoiceBR hahahaha — On-line (@vdeyveson) 30 de dezembro de 2016