Tiago Bittencourt homenageia Raul Seixas em livro

O Raul que Me Contaram – A História do Maluco Beleza Revisitada por um Programa de TV

Como surgiu o interesse em escrever sobre o Raulzito?

Desde menino, escutava Raul e ficava impressionado com aquele cara falando que nasceu há 10 mil anos atrás. Fui buscar mais detalhes da sua vida e obra em livros e meio sem querer fui me preparando para escrever alguma coisa mais tarde sobre o artista. Em 2015, eu estava trabalhando em Brasília e fiz o documentário Raul - Esse Caminho que Eu Mesmo Escolhi no projeto Caminhos da Reportagem da TV Brasil, e tivemos a oportunidade de viajar por alguns lugares do Brasil e colher depoimentos de pessoas que conviveram com o Raul, como amigos, porteiro do prédio, médico e fãs. Depois disso, surgiu a ideia de transformar em livro porque ficou muito material de fora.

Como é o Raul que contaram para você?

Cada personagem do livro viu o cantor da sua forma. Não tem só o lado de quem joga confete. No depoimento de Sidnei Valle Palhinha, que foi guitarrista de Raul em 1983 e ficou com ele durante um ano, ele conta que odiou esse trabalho porque o Raul estava numa fase mergulhada nas drogas e, em consequência, nos shows ele vivia chapado. O Palhinha deixou Raul depois de um show em Fortaleza, em que o Maluco Beleza subiu ao palco e cantou três músicas e saiu. O público ficou chamando por ele e ele não voltou. Os fãs invadiram o palco, quebraram os equipamentos e a polícia teve de intervir. Mas não falamos apenas da parte da decadência dele, mas de tudo.

Qual foi o relato que mais chamou a sua atenção?

Vários. Tem um depoimento de Tania Menna Barreto, uma das companheiras do Raul, contando como o cantor deixou a primeira mulher, a americana Edith Wisner, filha de um pastor protestante, com quem ele teve Simone, sua primeira filha. Ela conta que os dois eram muito apaixonados, mas um dia o Raul saiu de casa falando que ia comprar um cigarro e nunca mais voltou. Eles se separaram e Edith foi para os EUA e nunca mais quis falar sobre o artista. O de Jerry Adriani, por exemplo, também foi bastante emocionante. Apesar das diferenças entre eles, já que Jerry era religioso e Raul falava de Deus e do Diabo, era uma fronteira que unia os dois. Existia um respeito.

Como era o Raul nos depoimentos das figuras desconhecidas?

Temos uma imagem que o Raul era um cara rebelde desvairado, mas o médico Luciano Stancka fala o contrário. Segundo ele, o Raul ouvia todas as recomendações, mas não seguia porque ele era um doente, um alcoólatra e ele estava em um momento que não conseguia mais se controlar. Ele trouxe essas informações do momento em que ele encontrou o Raul morto. Já o músico Roberto Menescal fala que o Raul era um gênio incontrolável. Tem o depoimento de dois fãs de São Carlos que têm um grande acervo de Raul, como a cama que o Raul morreu, a poltrona da casa do Raul. São coisas surpreendentes.

Você conseguiu falar com o Paulo Coelho?

Não. Não tínhamos perspectiva de viajar para fora. Tentamos fazer um contato por internet e não deu certo. Quando entrevistei Menescal, que é muito amigo de Paulo, tentamos por meio dele fazer um contato. Eu tenho até a resposta de Paulo por e-mail enviada para o Menescal. O Paulo falando que não queria se envolver e falar mais sobre Raul. Mas a gente tem um trecho de um depoimento de Paulo de arquivo em que ele fala que o Raul o ensinou a escrever de forma mais simples. A grande informação que pegamos da relação dos dois foi com o Marcos Mazzola, que esteve ligado ao início da carreira de Raul. Ele disse que o Paulo era um cara doidão que ficou um cara careta. Raul era um cara careta que ficou doidão. Houve um cruzamento de personalidade entre os dois.

Perfil

Tiago Bittencourt nasceu em 20 de setembro de 1985 em Salvador (BA). É jornalista concursado da Empresa Brasil de Comunicação e reside em Brasília desde 2014, onde trabalha na TV Brasil. Foi apresentador do programa Brasileiros Mundo Afora, já atuou como repórter e produtor do Caminhos da Reportagem e realizou trabalhos em outros veículos de comunicação. É pós-graduado em Linguagens e Mídias Audiovisuais pelo Centro Universitário Jorge Amado (BA). O livro O Raul que Me Contaram - A História do Maluco Beleza Revisitada por um Programa de TV é a sua estreia como escritor.