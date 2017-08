Thriller Os Estranhos que Nós Amamos fala sobre vingança, sexo e culpa

Desejo e tensão são os dois sentimentos que norteiam o novo longa-metragem da cineasta Sofia Coppola, O Estranho que Nós Amamos, que estreia hoje nos cinemas brasileiros. Durante a Guerra Civil americana, moças de um internato do Estado da Virgínia resolvem acolher um soldado do norte – da tropa inimiga – que está ferido. A partir daí, um thriller sobre traição, sexo, culpa e vingança se forma em meio ao personagem John McBurney, interpretado por Colin Farrell, da professora Martha Farnsworth (Nicole Kidman) e de suas alunas adolescentes, principalmente Alicia (Elle Fanning) e Edwina (Kirsten Dunst).

Remake sob o olhar de uma cineasta mulher, O Estranho que Nós Amamos é um livro escrito por Thomas Cullinan e que foi adaptado para os cinemas em 1971. Dirigido por Don Siegel e protagonizado por ninguém menos que Clint Eastwood, o longa apresentava até então personagens femininos caricatos, com abordagens heteronormativas em situações machistas. Na versão de Sofia Coppola, uma das diretoras mais almejadas de sua geração, uma limpeza de excessos e o foco na história entre o desejo com tom mórbido são postos em cena. Aqui, mulheres se juntam numa vingança ao homem sedutor, uma espécie de Don Juan americanizado.

Por mais que o elo condutor da narrativa seja a presença da figura masculina no internato, Sofia joga o foco das câmeras nos rostos das mulheres e de suas vidas apáticas no sul dos Estados Unidos. Com uma fotografia marcada, figurinos e direção de arte que remetem ao natural, assim como a iluminação, a diretora construiu um cenário absolutamente gótico para a sua narrativa. Há um constante clima de galanteio e o público fica na dúvida de quem é o manipulador e de quem é o manipulado.

A versão mais feminista de O Estranho que nós Amamos fez com que Sofia ganhasse o prêmio de Melhor Direção no Festival de Cannes. Em 70 anos de evento, apenas uma mulher havia angariado o título: a russa Yuliya Solntseva, em 1961, por A Epopeia dos Anos de Fogo. Na mesma cerimônia, Nicole Kidman foi homenageada com um prêmio especial do festival. Mais madura, depois de atuar em produções de diretores de vanguarda como Stanley Kubrick, em De Olhos Bem Fechados (1998), e Lars von Trier, em Dogville (2003), a australiana agora parte para uma atuação sem muitos apetrechos, mas que evidenciam seu olhar furtivo assombreado pelo tenso roteiro.

Pop

Nascida entre os sets de filmagens, Sofia é filha do cineasta Francis Ford Coppola. Pertinente e sempre antenada nos hábitos e costumes da produção audiovisual, com influências de Federico Fellini e de Michelangelo Antonioni, Sofia, além de dirigir, também é atriz, produtora e roteirista de alguns de seus filmes. A americana se tornou a terceira mulher a ser indicada para um Oscar de Melhor Direção com o longa Encontros e Desencontros (2004). Em 2010, ganhou o Leão de Ouro, maior prêmio no Festival de Cinema de Veneza, com o drama Um Lugar Qualquer – foi a primeira mulher dentre os quatro cineastas dos Estados Unidos que já levaram o título.